النصر: علاوي لم تتبنه أي كتلة علناً وسيناريو عبد المهدي سيتكرر في حال تخلت عنه القوى التي قدمته

2020/02/16 | 21:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بالكشف عن قتل المتظاهرين واعداد موازنة “عادلة” بغداد – وعد الشمري: حمّل تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، أمس الأحد، الكتل السياسية المتبنية لترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مسؤولية التخلي عنه، داعياً الحكومة المقبلة إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين واعداد موازنة “عادلة”، مشدداً على اجراء انتخابات مبكرة بأشراف أممي.وقالت المتحدث باسم التحالف ...

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