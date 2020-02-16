بأوامر مباشرة من البيت الأبيض.. واشنطن تؤخر تسليم أموال النفط إلى بغداد

2020/02/16 | 21:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – متابعة: أكد تقرير لصحيفة “ديجتال جورنال” الامريكية، السبت، أن واشنطن الغاضبة من بغداد بسبب علاقاتها مع طهران بدأت بالفعل بتنفيذ تهديداتها بالضغط على اقتصاد العراق من خلال تأخير تسليم الدفعات النقدية الهامة وخفض مدة الاعفاء من صادرات الغاز الايراني الى البلاد.وذكر التقرير الصحيفة الأمريكية أن “الولايات المتحدة منحت بغداد في اللحظة ...

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