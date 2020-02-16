اياد علاوي: الحديث عن (بازار) المناصب الحكومية معيب ويتجاهل المتظاهرين

2020/02/16 | 21:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: قال رئيس المنبر العراقي اياد علاوي امس الاحد، ان الحكومة المقبلة برئاسة المكلف محمد توفيق علاوي ستكون مؤقتة وان مهمها تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة، مؤكدا ان من المعيب بيع المناصب الحكومية.وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” قائلا “من المفترض ان تكون مهمة الحكومة المقبلة ...

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