قدو: العجز في موازنة 2020 قد يصل الى 50 تريليون دينار عراقي

2020/02/16 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، اليوم الأحد، تجاوز حجم العجز المالي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لـ50 تريليون دينار عراقي، فيما بينت ان موازنة 2020 ستسد فقط الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين.وقال قدو في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “إطلاق الدرجات الوظيفية لجميع الوزارات وتخصيص منح مالية للعاطلين […]

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