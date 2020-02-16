2020/02/16 | 21:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لعام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الاحد، العرقيين الى ضرورة التمسك بالحشد الشعبي بصفته ضمانا لقوة ووحدة العراق، محملا الولايات المتحدة مسؤولية كل ما يحدث بالمنطقة من تخريب.وقال نصر الله، في كلمة له بذكرى أربعينية القادة الشهداء، إن “ما يسمى بـ صفقة القرن عبارة عن خطة ترامب لانهاء القضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله: ادعو العراقيين للحفاظ على الحشد الشعبي لضمان القوة في البلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله: ادعو العراقيين للحفاظ على الحشد الشعبي لضمان القوة في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله: ادعو العراقيين للحفاظ على الحشد الشعبي لضمان القوة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).