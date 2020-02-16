انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل ابيض السورية الحدودية

2020/02/16 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “رويترز” بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى وقوع قتلى مدنيين.وذكرت مصادر مطلعة أن “السيارة انفجرت قرب مطعم خليل الكايد وسط تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي”.وتحدثت مصادر محلية في المدينة عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في حصية أولية للانفجار.وتسيطر فصائل […]

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