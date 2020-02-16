الاسكان والاعمار تعلن انجاز 2097 معاملة اقراض لشراء قطع سكنية في العاصمة

2020/02/16 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاعمار الاسكان والبلديات، بنكين ريكاني، اليوم الاحد، انجاز 2097 معاملة اقراضية لشراء قطع اراضٍ في بغداد والمحافظات.وقال ريكاني في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، واطعلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بعد انجاز الاف المعاملات المتراكمة للمتقدمين لشراء قطع اراضي وفق المادة 25، اليوم اكمل صندوق الاسكان التابع للوزارة انجاز 2097 معاملة اقراضية في […]

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