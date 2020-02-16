محيي الدين محروس - غطاء الرأس للمرأة والرجل

2020/02/16 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس هنا يتم طرح موضوع غطاء الرأس للمرأة والرجل من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع كامل الاحترام لكل أصحاب المعتقدات الدينية واللادينة.ما هي أسباب غطاء الرأس منذ ظهور الملابس للإنسان؟ بداية وإلى يومنا هذا لحماية الرأس من حر الشمس القارس في الصيف، ومن البرد القارس في الشتاء.ورافق ذلك ارتداء الملابس الطويلة، لنفس الأسباب ..وذلك سواءاً للرجل وللمرأة.بعد عصر المشاعية البدائية،......

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