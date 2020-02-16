طلعت رضوان - عبودية غيرالعرب فى دول الخليج العربى

2020/02/16 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان قال المحامى والناشط فى مجال حقوق الإنسان (هيليل نوير) أنه سيتم استدعاء ممثلين عن دولة قطريوم18فبراير2020، فى قمة جنيف السنوية لحقوق الإنسان والديمقراطية، بخصوص استعبادها للعمال المشاركين فى مشاريع (ملاعب كرة القدم) ومعاملتهم معاملة العبيد..وذكرتْ وكالة أنباء AFP على موقع تويترأنّ معظم سكان قطرالبالغ عددهم 75ر2مليون نسمة90% منهم أجانب من الدول الفقيرة، ويعملون فى مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القد......

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