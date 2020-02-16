فوز كبير للارسنال على حساب نيوكاسل في الدوري الانكليزي

2020/02/16 | 22:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق أرسنال فوزا مستحقا على مضيفه نيوكاسل 4-0 مساء الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف أرسنال كل من بيير إيميريك أوباميانج (54) ونيكولاس بيبي (57) ومسعود أوزيل (90) وألكسندر لاكازيت (90+5).

وبهذه النتيجة، يتقدم أرسنال للمركز العاشر برصيد 34 نقطة، مقابل 31 نقطة لنيوكاسل الذي استقر في المركز الثاني عشر.

واعتمد أرسنال على طريقة اللعب 4-2-3-1، فوقف شكودران موستافي في عمق الخط الخلفي إلى جانب دافيد لويز، بإسناد من الظهيرين هكتور بيليرين وبوكايو ساكا، وتواجد داني سيبايوس إلى جانب جرانيت تشاكا في خط الوسط، فيما قدم الثلاثي نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وبيير إيميريك أوباميانج، الدعم للمهاجم الصريح إيدي نكيتياه.

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