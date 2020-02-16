إدارة نادي الحسين تسمي علي وهاب مدرباً لفريقها الكروي

2020/02/16 | 22:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سمت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، المدرب علي وهاب مدرباً لفريقها الكروي تحضيراً للدوري التأهيلي.





وقال المدير الإداري للنادي فاضل زغير في حديث للمركز الإعلامي أن الإدارة أكملت الاتفاق مع المدرب علي وهاب علي قيادة الفريق في الدوري التأهيلي للدوري الممتاز وفق منهاج مخطط تسعى من خلاله الإدارة العودة بفريقها إلى مصاف دوري الأضواء من جديد.





وأضاف زغير أن الكادر المساعد للمدرب يتألف من زياد قاسم وساجد جمعة مدرباً لحراس المرمى وطارق مصعب مدرب للياقة البدنية وصبحي العزاوي مشرفاً والمتحدث مديراً إدارياً.





وأشار زغير إلى أن الإدارة حددت يوم الاثنين المصادف 2020/2/23 موعداً لتجمع اللاعبين مع المدرب الجديد للنادي.





ونوه على جميع اللاعبين ممن مثلوا النادي في الموسم السابق ويرغبون في العودة إلى صفوف الفريق الحضور يوم الاثنين المقبل إلى مقر النادي.

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