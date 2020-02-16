2020/02/16 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اتهام المالكي بدعم الاسد من اموال الموازنة.. دولة القانون ترد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اتهام المالكي بدعم الاسد من اموال الموازنة.. دولة القانون ترد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اتهام المالكي بدعم الاسد من اموال الموازنة.. دولة القانون ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).