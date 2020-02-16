الكويت تعلن بدء عملية الضخ التجريبية لإمدادات النفط في حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة مع السعودية

2020/02/16 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، خالد الفاضل، اليوم الأحد، بدء عمليات الضخ التجريبية لإمدادات النفط في حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة مع السعودية.وأشار في تصريحات أعقبت حفل للوزارة اليوم، ونقلتها صحيفة “الوسط” الكويتية، إلى أنه من المتوقع عودة إنتاج حقل الوفرة إلى المستوى السابق البالغ 140 ألف برميل يوميًا قبل نهاية العام الجاري، على […]

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