مهتاب، موسيقية كاكائية كركوكية عملت منذ صغرها على تنمية موهبتها

2020/02/16 | 22:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي مهتاب تحب قراءة الكتب والمطالعة لاغناء الفكر الحر والخروج من نمطية الحياة التي يرتابها الروتين، حيث تسعى لتقديم كل فن مختلف ومميز يبرزها بين زملائها الطلبة واقرانها وأصدقائها من هي “مهتاب” مهتاب ماجد حاتم كاكائي، من مواليد كركوك 1997/12/23، خريجة معهد الفنون الجميلة في كركوك/ قسم الموسيقى.مراحل نمو …

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