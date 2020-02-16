الحلبوسي يبحث مع لاهور جنكي تشكيل الحكومة العراقية

2020/02/16 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب وتحالف القوى العراقية، اليوم الاحد، لاهور جنكي، القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني.وبحث الطرفان الأوضاع التي يمر بها العراق، وملف تشكيل الحكومة.وجرى الاتفاق على استمرار المشاورات بين الطرفين ومع بقية الكتل السياسية الأخرى؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات تضمن قيام حكومة قوية، لها رؤية واضحة لإدارة شؤون البلاد وتحمل المسؤوليات.انتهى..م.ر

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