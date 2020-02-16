انصار الله تعلن إعطاب آلية عسكرية تابعة للتحالف السعودي في جيزان

2020/02/16 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية، اليوم الأحد، إحراق آلية تابعة للجيش السعودي في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.وذكرت “أنصار الله” عبر قناة “المسيرة” الناطقة باسمها، إن الجماعة استهدفت آلية تحمل جنوداً سعوديين، قبالة قطاع الدائر في جيزان، ما أدى إلى احتراقها.ولم توضح “المسيرة” ما إذا أسفر الاستهداف عن سقوط ضحايا في صفوف […]

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