شركة طيران لبنانية تلغي قرار التعامل بالدولار بعد انتقادات لاذعة

2020/02/16 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يملك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، قراراً اتخذته قبل ساعات ببدء التعامل بالدولار الأمريكي فقط بعد انتقادات لاذعة طاولتها في ظل إنهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة.وأعلنت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنه “بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت ادارة الشركة إلغاء قرار […]

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