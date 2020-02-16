الحشد يدمر مضافات لداعش ويستولي على مخازن عتاد في صلاح الدين

2020/02/16 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأحد، من تدمير عدد من المضافات لفلول تنظيم “داعش” ال...





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