العراق وايران يوقعون اتفاقا لمقاضاة امريكا دوليا

2020/02/16 | 22:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وقع المدير العام لحقوق الإنسان والتعاون الدولي بوزارة العدل العراقية كامل أمين هاشم، ونائب مساعد المدعي العام العراقي ضاهي جابر فرهود،مع ايران اتفاقية لاحالة امريكا لمحكمة الجنايات الدولية والمتابعة القانونية والقضائية لقضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، ورفاههما، عن طريق قصف جوي أمريكي في مطار بغداد الدولي.وحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”، “اتفقت اللجنة القانونية والقضائية العراقية، مع نائب وزير العدل للشؤون الدولية وحقوق الإنسان في إيران، على المتابعة القانونية والقضائية لقضية اغتيال سليماني والمهندس، من خلال اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين”.

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