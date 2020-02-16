العراق يرفض التلويح الأمريكي بخيار الحرب على طهران

2020/02/16 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، الاحد، موقف العراق الرافض لسياسة التلويح بالحرب على الجمهورية الإيرانية التي تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية، داعيا الى توحيد الجهود لحفظ أمن المنطقة.وقالت وزارة الخارجية، في بيان حصلت عليه “العهد ينوز”، إن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى مع وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف، وجرى في اللقاء بحث العلاقات […]

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