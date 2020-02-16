تحذير من سيول في الكوت والعمارة الخميس

2020/02/16 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القطب الجنوبي يسجل درجة حرارة قياسية للمرة الأولى منبىء يحذّر من سيول في الكوت والعمارة الخميس بغداد – فائز جواد حذر منبىء جوي من امكانية قدوم سيول باتجاه الكوت وعلي الغربي والعمارة جراء هطول أمطار غزيرة غرب إيران الخميس المقبل.وقال رئيس منبئين جويين اقدم بهيئة الانواء الجوية محمود عبد اللطيف في […]

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