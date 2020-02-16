الصين تكشف علاج محتمل لفيروس “كورونا”

2020/02/16 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، اليوم الاحد، أنه “تم اليوم الأحد، إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس “كورونا” الجديد”.وذكرت الإدارة، أن الدواء يعرف باسم Favipiravir أو Avigan، وأضافت: “في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء Fawailaway المعروف سابقا باسم Favipiravir أو Fapilaway، […]

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