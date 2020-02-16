عمليات البصرة: اتخذنا إجراءات أمنية لحماية المنشآت النفطية

2020/02/16 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المنشآت النفطية، فيما أكد تنفيذ الأوامر الصادرة للحد من النزاعات العشائرية في المحافظة.

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