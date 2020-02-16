البايرن يسحق كولن برباعية ويستعيد صدارة الدوري الالماني

2020/02/16 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد بايرن ميونيخ، بطل الأعوام السبعة الأخيرة، سكة الانتصارات والصدارة بفوزه الكبير على مضيفه كولن 4-1 في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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