عمليات البصرة تعلن عن اجراءات مشددة لحماية المنشأة من التخريب “موسع”

2020/02/16 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن، قاسم نزال، اليوم الاحد، اتخاذ اجراءات امنية لحماية المنشأت النفطية، اكد تنفيذ الاوامر الصادرة للحد من النزاعات العشائرية في المحافظة.وقال نزال في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، واطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “الحقول والمنشات النفطية في محافظة البصرة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وأحد أهم الموارد التي تعنى […]

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