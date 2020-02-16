هازارد يعود لتشكيلة ريال مدريد بعد غياب 83 يوما

2020/02/16 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد يعود لتشكيلة فريقه بعد غياب 83 يوما

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