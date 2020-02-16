2020/02/16 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاني شاكر: منع مطربى المهرجانات من الغناء..ولن نمنح تصريح لمحمد رمضان (المستقلة) – منى شعلان/أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيها، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الألفاظ الغير لائقة فى أغنية “بنت الجيران” لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ، […]

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