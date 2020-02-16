قائد عمليات البصرة يؤكد اتخاذ الاجراءات كافة لحماية المنشآت النفطية

2020/02/16 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ البصرة

أكد قائد عمليات البصرة، الفريق قاسم نزال المالكي، الاحد، اتخاذ الاجراءات كافة لحماية المنشآت النفطية في المحافظة.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحقول والمنشآت النفطية في محافظة البصرة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وأحد أهم الموارد التي تعنى بالجوانب الأمنية".

واضاف أن "القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية مستقبلية سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة مع الجهات ذات العلاقة والمدراء الأمنيين في الشركات النفطية".

ولفت الى أن "هذة الإجراءات من شأنها أن تقوي وتعزز الجوانب الأمنية للمنشات النفطية".

بغداد اليوم - متابعة

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأحد، من تدمير عدد من المضافات لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي والاستيلاء على مخازن للعتاد والعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 52 ف

بغداد اليوم-متابعة

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد (16 شباط 2020) عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر تنظيم داعش، في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان قوله إن "استراتيجية ورؤية

بغداد اليوم- بغداد

كشفت العمليات المشتركة، الأحد (16 شباط 2020)، عن فتح تحقيق باستهداف المنطقة الخضراء ومقر تابع للحشد الشعبي، وسط العاصمة بغداد، بصواريخ كاتيوشا فجر الأحد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللوا

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