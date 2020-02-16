إنـتـاج 50 مســتحـضـراً دوائـيـــاً

2020/02/16 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

بالتزامن مع الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني، تقترب الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، من طرح 50 مستحضرا دوائيا جديدا للاسواق، ضمن خطتها لهذا العام.

ومن المؤمل ان تشهد ادوية سامراء هذا العام ايضا، مواصفات جديدة في التعبئة والتغليف لجميع مستحضراتها الدوائية وبصورة تدريجية لتضاهي المنتجات العالمية والاقليمية الى جانب تفوقها من ناحية الفعل العلاجي والجودة.

وبالتزامن مع ذلك، اقرت نقابة الصيادلة بوجود ادوية مغشوشة، دخلت الى البلاد بطرق غير رسمية، داعية في الوقت نفسه، الى دعم صناعة الادوية في البلاد بدلا من هدر الاموال في شراء الادوية المستوردة.

وقال مدير عام الشركة الدكتور عبد الحميد عبد الرحمن محمود السالم في تصريح خص به “الصباح”: ان خطة الشركة لهذا العام تتلخص في ثلاثة محاور هي زيادة الانتاج وادخال اصناف جديدة من الادوية مع الاهتمام بالتعبئة والتغليف، مشيراً الى ان الشركة تعمل على زيادة الانتاج ليصل الى نسبة 35 بالمئة، عبر اتباع طريقة تسويق جديدة تعتمد على طلب الوكلاء”، كاشفا في الوقت نفسه، عن التوقيع مع شركات مختصة بالتسويق”.

واضاف ان لدى الشركة طاقات انتاجية كبيرة، اذ ستطرح للاسواق المحلية 50 مستحضراً جديداً من ادوية الالتهابات والامراض الجلدية والمزمنة والاطفال بعد ان كانت تنتج الادوية التقليدية، لافتا الى ان الشركة استطاعت ارضاء المستهلك باتباع طريقة جديدة بالتعبئة والتغليف وفقا لتصاميم

عصرية.

ولفت السالم الى ان مصانع الادوية الموجودة في البلد لا تغطي حاليا سوى 10 بالمئة من الحاجة، موضحا ان هذه النسبة يمكن ان تزيد الى نحو 50 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال تم ايقاف الاستيراد وغلق

الحدود.

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