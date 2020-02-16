استمرار المشاورات لإتمام الكابينة الوزارية

2020/02/16 | 23:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

يواجه رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تحدياً مهماً، خلال الجلسة المرتقبة لتمرير كابينته الوزارية التي سيستبعد منها، بحسب مقرب منه، الوزراء والنواب الذين اشتركوا في العملية السياسية، ففي الوقت الذي نأى فيه تحالفا سائرون والفتح، بصفتهما أكبر كتلتين برلمانيتين، عن التدخل في اختيار الوزراء، واشترطوا أن يكونوا غير حزبيين ويتمتعون بالنزاهة والكفاءة، ملوحين بتمرير الكابينة بأغلبية النصف زائداً واحدا، ما زالت المشاورات مستمرة مع كتل أخرى للتوصل الى نتائج تحقق مطالب الكتل والشارع في آن واحد.

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثلون عن رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بزيارة الى أربيل لغرض التفاهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الحكومة المكلف قد أعلن، أمس الأول السبت، في تغريدة على منصة “تويتر”، اقترابه من تحقيق “إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي”، مؤكداً “سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله بعيدا عن الشائعات

والتسريبات”.

ووفق رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، المقرب من رئيس الوزراء المكلف، فإن “علاوي سيتنازل شخصياً عن جنسيته المزدوجة بعد توليه المنصب”، لافتاً إلى أنه “تمَّ استبعاد المشاركين في العملية السياسية منذ العام 2003 إلى الآن من أي منصب في الكابينة الحكومية الجديدة”.

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