اختبار صعب لليوث الرافدين أمام نسور قرطاج

2020/02/16 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / بلال زكي

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة الـثانية وخمس واربعين دقيقة من عصر اليوم الاثنين مباراته الأولى في نهائيات كأس العرب للشباب أمام نظيره التونسي في ملعب سعود بن جلوي بمدينة الخبر

السعودية.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن المجموعة الأولى المنتخب الموريتاني ونظيره الكويتي.

وأكد مدرب منتخبنا الشبابي قحطان جثير خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد ان الاستعدادات متأخرة وفقيرة جدا كونها اقتصرت على خوض وحدات تدريبية محدودة في العاصمة بغداد والانخراط بمعسكر خارجي قصير الأمد في السعودية تخللته مواجهة "الأخضر" تجريبيا في

مناسبتين.

وأشار الى ان العناصر الحالية المتواجدة مع المنتخب هي نفسها التي مثلت ليوث الرافدين في نهائيات غرب القارة والتصفيات الآسيوية، مبينا ان المشاركة الحالية تعد محطة اعداد مهمة للنهائيات الآسيوية التي تضيفها اوزبكستان في تشرين الأول المقبل، بالاضافة إلى انها فرصة مناسبة

للاحتكاك بمدارس مختلفة وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

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