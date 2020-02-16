ناشطون : قوات السلطة تقمع بوحشية المحتجين ..(صور )

2020/02/16 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد ناشطون بتسجيل إصابات كثيرة بين صفوف المتظاهرين بين الخلاني ونفق التحرير ،جراء القمع المستمر من قبل قوات الشغب مشيرين الى ان المفارز الطبية بحاجة الى الدعم الطبي.

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