2020/02/16 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : ( الظلمات ) جمع ، و ( النور ) مفرد .لماذا ؟ 1 ـ فى تعبير ( الظلمات والنور ) يأتي ( الظلمات ) جمعا بينما يأتي ( النور ) مفردا .النور بمعنى الهداية له طريق واحد مستقيم ، هو الكتاب الإلهى ، أما الضلال ( الظلمات ) فهو شقاق وإختلافات وأديان شيطانية مختلفة تتقسم الى مذاهب وطوائف وملل لأنهم هجروا الكتاب الإلهى الطريق المستقيم الذى لا يتعدد .قال جل وعلا : 1 / 1 : ( وَأَنَّ هَـ¤......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : الظلمات والنور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : الظلمات والنور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).