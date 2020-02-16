مازن الحسوني - مقتدى والسير على خطى صدام

2020/02/16 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني عام 1968 وصل البعث للسلطة عن طريق أنقلاب عسكري.كان وقتها صدام حسين شابأ يافعأ في الحزب قياسأ الى قادة الحزب الأخرين سواء العسكريين منهم مثل البكر وحردان وعماش أو المدنيين.بدأ صدام يكون كيانه الخاص داخل الحزب ليقوي مركزه ضمن خطة الأستيلاء على السلطة مستقبلأ.لهذا كون جهاز حنين داخل الحزب من الشقاوات وأصحاب السوابق وكان الغرض العلني منه هو حماية الحزب من الأعداء .لكنه بحقيقة الأمر كان يعمل لتقوية مكا......

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