2020/02/16 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم اعتدنا منذ ان شببنا على حبّ القراءة واقتناء الكتب ان نخلق علاقة حميمة بيننا وبين الكتاب ، وكم سهرنا الليالي الطوال ونحن نضمّ هذا الصديق الأليف بين صدورنا ونقلّب أوراقه ونتلذذ بتصفحه وكأن شميم ورقه يشبه أنفاس حبيبةٍ تختلط بأنفاسنا ونأخذه بالأحضان وهو يغذّينا وعياً وثقافة وتهذيبا .إلا اننا الآن بدأنا نتآلف مع كيبورد اللوح الالكتروني رغم سكونه الفجّ وبرودته ، وغداً او بعد غد سوف ننسى ارتعاش الرو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد كاظم غلوم - شيخوخة الكتاب الورقي وفتوة الكتاب الالكتروني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد كاظم غلوم - شيخوخة الكتاب الورقي وفتوة الكتاب الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).