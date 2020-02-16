2020/02/16 | 23:06 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصيادي عبر #تويتر : أربعة وزراء في حكومة #علاوي مزدوجي الجنسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 23:06.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي عبر #تويتر : أربعة وزراء في حكومة #علاوي مزدوجي الجنسية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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