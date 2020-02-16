التقرير الثاني للجمعية العراقية لحقوق الانسان

2020/02/16 | 23:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الولايات المتحدة الامريكية حول التظاهرات العراقية صورة مضمنة الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية (IHRSUSA) تصدر تقريرها الثاني حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المتظاهرون من الطلبة […]

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