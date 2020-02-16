2020/02/16 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي والبارزاني يتفقان على التعاون مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب أربيل -الزمان عقد زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الأحد لقاء مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اتّفقا فيه بحسب بيان على ضرورة أن تواصل الحكومة المقبلة «التعاون مع التحالف الدولي لمساعدة العراق لمواجهة خطر الإرهاب». ويشير المسؤولان بذلك إلى التحالف الذي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليشيا تعلن تحديدها الأهداف الأمريكية المشمولة بردّها الانتقامي في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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