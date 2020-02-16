مليشيا‭ ‬تعلن‭ ‬تحديدها‭ ‬الأهداف‭ ‬الأمريكية‭ ‬المشمولة‭ ‬بردّها‭ ‬الانتقامي‭ ‬في‭ ‬العراق

2020/02/16 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي‭ ‬والبارزاني‭ ‬يتفقان‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ عقد‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬الأحد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬اتّفقا‭ ‬فيه‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ ‬لمواجهة‭ ‬خطر‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬ ويشير‭ ‬المسؤولان‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ […]

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