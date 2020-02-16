كيف تسترجعون المال المنهوب؟

2020/02/16 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬تجربتان‭ ‬عربيتان‭ ‬حديثتان‭ ‬،الأولى‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬تقومان‭ ‬على‭ ‬استرجاع‭ ‬الاموال‭ ‬المنهوبة‭ ‬والمحصلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬وتحت‭ ‬استغلال‭ ‬الظرف‭ ‬الحكومي‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الهاربة‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬المطالبة‭ ‬بمساءلتهم‭ ‬قانونياً‭ .‬أي‭ ‬انّ‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ ‬استرجاع‭ ‬الأموال‭ ‬وليس‭ ‬محاسبة‭ ‬السارقين،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الظرف‭ […]

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