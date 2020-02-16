وفد تركي في روسيا: الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف الأسد يبحث مع لاريجاني التطورات والجيش السوري يتوسع في عملية حلب

2020/02/16 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الاحد‭ ‬إنه‭ ‬أبلغ‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬بأن‭ ‬هجمات‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬والجهادية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭.‬وسيتوجه‭ ‬وفد‭ ‬تركي‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬الاثنين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬زار‭ ‬مسؤولون‭ ‬روس‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬ملموس‭.‬ وبدعم‭ ‬جوي‭ […]

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