2020/02/16 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، من تدمير عدد من المضافات لفلول عصابات “داعش” الإرهابي والاستيلاء على مخازن للعتاد والعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “قوة من اللواء 52 في الحشد الشعبي ومن خلال الجهد الاستخباراتي له وبالتنسيق مع ابطال الفوج الأول تمكنوا، اليوم، من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يدمر مجموعة من المضافات التابعة لـ”داعش” في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يدمر مجموعة من المضافات التابعة لـ”داعش” في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).