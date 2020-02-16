النفط تنفي وجود شحٍّ باسطوانات الغاز السائل في نينوى

2020/02/16 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، حصول أي شحة في اسطوانات الغاز السائل بمحافظة نينوى.

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