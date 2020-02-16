رئيس البرلمان الايراني في بيروت لإجراء مباحثات بشأن قضايا المنطقة

2020/02/16 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، اليوم الاحد، الى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة قام بها لاريجاني إلی سوريا والتقی فيها بمسؤولين سوريين رفيعي المستوی منهم الرئيس السوري بشار الأسد.وقال رئيس السلطة التشريعية الإيرانية، إن “زيارتنا ذات طابع برلماني وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محادثات […]

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