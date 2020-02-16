بالوثائق .. تحويل مقرين لبدر والشيوعي الى مراكز صحية في ذي قار

2020/02/16 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

حصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة من دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار، تبين الموافقة على تحويل مقرين لمنظمة بدر والحزب الشيوعي الى مراكز صحية في المحافظة.

وتنص الوثائق الموجهة الى مديرية بلدية الناصرية، على انه "بناء على طلب دائرة الصحة في ذي قار الخاص بتخصيص العقار المشغول من قبل منظمة بدر سابقا لغرض انشاء مركز الجهاز الهضمي وكذلك العقار المشغول من قبل الحزب الشيوعي لغرض انشاء مركز العقم عليه، تمت الموافقة على تخصيص المقرين".

بغداد اليوم ـ ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، العثور على 21 قطعة اثرية جنوب غرب الرفاعي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، حول توفير الحماية الكاملة للمواقع الأ

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الاعمار الاسكان والبلديات، بنكين ريكاني، الاثنين (16 شباط 2020)، انجاز 2097 معاملة اقراضية لشراء قطع اراضٍ في بغداد والمحافظات.

وقال ريكاني في منشور على صفحته بـموقع"فيسبوك"، إنه "بعد انجاز الاف المعا

بغداد اليوم- البصرة

كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاثنين (16 شباط 2020)، عن مصير رواتب 30 الفاً من الاجراء اليوميين العاملين في دوائر المحافظة.

وقال العيداني لـ(بغداد اليوم)، إن "الموظفين العاملين كأجراء يوميين في الصحة والبل

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