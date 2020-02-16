شرطة ذي قار تعلن العثور على 21 قطعة أثرية جنوب غرب الرفاعي

2020/02/16 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، العثور على 21 قطعة اثرية جنوب غرب الرفاعي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، حول توفير الحماية الكاملة للمواقع الأثرية وتكثيف الدوريات ومسح المناطق بشكل متعاقب لحمايتها كونها تمثل ثروة وطنية كبيرة، خرجت دوريات من مديرية شرطة حماية الآثار والتراث وبأشراف العميد شاكر هلال هويدي مدير القسم وبالتعاون مع مفتشية آثار ذي قار لغرض تفتيش المواقع الأثرية في عموم المحافظة".

واضافت أنه "من خلال التفتيش تم العثور على 21 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام جنوب غرب الرفاعي"، مبيناً أنها "عبارة عن اسطوانات صغيرة واجرار فخارية تعود الى عصور تأريخية".

ولفتت الى أنه "تم تسليم هذه القطع إلى متحف الناصرية الحضاري، وبدوره قام المتحف بتسليم هذه القطع إلى المتحف الوطني في بغداد".

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