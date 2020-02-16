2020/02/16 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، سيطرته الكاملة على غربي مدينة حلب.بدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، سيطرت على بلدات حريتان وعندان وكفرحمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي والهوتة وقيلون وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محيط حلب بيد الأسد بعد 10 سنوات من سيطرة الارهابيين عليه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محيط حلب بيد الأسد بعد 10 سنوات من سيطرة الارهابيين عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).