2020/02/16 | 23:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظة المثنى، الأحد، بترويج معاملات لأكثر من ٩٧ حاجاً من ذوي شهداء الحشد بالمحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء في محافظة المثنى باشرت، اليوم، بترويج معاملات لأكثر من ٩٧ حاجاً من ذوي شهداء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بترويج معاملات الحج لذوي شهداء الحشد الشعبي في المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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