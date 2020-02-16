النفط: لا صحة لوجود شحة في اسطوانات الغاز السائل بنينوى

2020/02/16 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الاحد، حصول أي شحٍّ في اسطوانات الغاز السائل بمحافظة نينوى”.وذكر بيان للوزارة حصلت عليه “العهد نيوز”، أنها “تنفي حصول أي شح في اسطوانات الغاز السائل (غاز الطبخ) في محافظة نينوى”.واكد، أن “المنتوج متوفر بشكل كبير.ودعت المواطنين الى عدم تصديق الإشاعات المغرضة التي تهدف […]

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