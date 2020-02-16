الصحافة التركية: ارتفاع عدد حالات الانتحار في البلاد

2020/02/16 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية في تركيا، اليوم الاحد، انه “مؤخرا تزايدا مقلقا في حالات الانتحار بالبلاد.وذكرت صحيفة “جمهورييت” أن “رجلا في السابعة والثلاثين من عمره، أشير إليه باسم (م.ش)، وضع حدا لحياته بعدما وجد نفسه عاجزا عن دفع الديون المتراكمة عليه”.واختار الراحل، الذي كان يعمل سائقا، أن ينتحر شنقا داخل شاحنة في مدينة قونية، […]

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