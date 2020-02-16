جوزيه مورينيو يسخر من مانشستر سيتي على طريقته

2020/02/16 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سخر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير عند سؤاله هل تعني العقوبة على مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لمدة عامين أنه سيُجرد من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018.وقاد مورينيو فريقه السابق مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في ذلك الموسم متأخرا بفارق 19 نقطة عن فريق المدرب بيب غوارديولا.وأبلغ المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيا بعد فوز توتنهام 3/2 على مستضيفه أستون فيلا في الدوري اليوم الأحد ”لم أهدر دقيقة واحدة في تحليل ما فعله اليويفا“.وأضاف ”لو خضت في ذلك يجب أن أسأل هل سيحصل صاحب المركز الثاني في 2018 على اللقب أم لا؟“.وأضاف ”لو خضت في ذلك يجب أن أسأل هل سيحصل صاحب المركز الثاني في 2018 على اللقب أم لا؟“.وتابع مورينيو ”هذا سيكون مثيرا لكن بغض النظر عن السخرية يجب عليّ الانتظار.لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالقرارات الكبيرة أو الصغيرة.اللوائح والقانون هل حدث ذلك أم لا.اليويفا عاقب سيتي لكنه يملك فرصة للاستئناف“.وأردف ”إلى أن ينتهي الاستئناف فالشكوك ستظل في مصلحة مانشستر سيتي.في نهاية الأمر سنرى هل استمرت العقوبة أم لا“.وفتحت رابطة الدوري الممتاز تحقيقا في الشؤون المالية لمانشستر سيتي.وقفز الفوز في فيلا بارك بتوتنهام إلى المركز الخامس متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.وربما يكون المركز الخامس كافيا لضمان التأهل لدوري الأبطال لو بقيت عقوبة سيتي لمدة عامين.وصدرت عقوبة اليويفا يوم الجمعة بعد تحقيقات في انتهاك مانشستر سيتي قواعد اللعب المالي النظيف لكن النادي الإنجليزي سيستأنف ضد القرار في محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.وقال مورينيو إنه لن يقلق بشأن تأثير القرار على حظوظ فريقه في بلوغ البطولة القارية الأبرز للأندية.وأضاف ”سواء كنا في المركز الرابع أو الخامس أنا أفكر فقط في تقديم الأفضل.المزيد من النقاط تعني تحسن موقفنا.في نهاية الموسم سنرى أين نحن.لو كنا في المركز السادس أو السابع فلا يهم لو كان صاحب المركز الخامس سيشارك في دوري الأبطال“.

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